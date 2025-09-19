İmza günü duyurusunun ardından sosyal medya kullanıcıları, Emrah Serbes’in geçmişteki suçu nedeniyle böyle bir etkinliğin düzenlenmesini eleştirdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine İletişim Yayınları, etkinlik duyurusunu geri çekti.

Etkinliğin yapılacağı belirtilen Sokak Kitap ve Kahve Evi de sosyal medya hesabından “Planlanan Emrah Serbes imza etkinliği iptal edilmiştir” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Emrah Serbes, 2017 yılında İzmir-Aydın Otoyolu’nda bir araca arkadan çarparak aynı aileden üç kişinin ölümüne neden olmuştu.

İlk etapta suçu üstlenen arkadaşı tutuklanmış, ancak güvenlik görüntüleri sonrası Serbes suçu itiraf ederek teslim olmuştu.

Yargı sürecinin ardından 13 yıl 4 ay hapis cezası almış, pandemi döneminde açık cezaevinden tahliye edilmişti.