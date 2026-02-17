Olay Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana geldi.

GiresunÖncü'nün haberine göre, Piraziz İlçe Emniyet Amirliğinde görev yapan Emrah Sevim, bu sabah görev öncesi evinde beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde polis memuru Sevim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Sevim'in cenazesi kesin ölüm sebebi nedeniyle Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SON MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Sevim'e ait olduğu iddia edilen sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Sedat Peker'in etiketlendiği söz konusu paylaşımdaki mesajda, "Kızımın hep yanında olun, ona hep destek olun" ifadeleri yer aldı.