Emre Altuğ, uzun süredir üzerinde çalıştığı “Efsane” projesinin ilk bölümü olan “Efsane-I”yi geçen akşam müzikseverlerle buluşturdu. Albümün çıkış parçası ''Yeni Fark Ettim'' kısa sürede dikkat çekerken proje, Altuğ için bir ilk olma özelliği de taşıyor. Ünlü isim, çeyrek asırlık oyunculuk tecrübesini ilk kez yönetmen koltuğuna taşıdı.

ALTUĞ'DAN KISA FİLM TADINDA KLİP

Albümde yer alan tüm şarkılar kliplendirildi. Ancak klasik müzik videolarından farklı olarak klipler, birbirine bağlı bir hikâyeyle ilerleyen kısa film tadında bir kurguya sahip.

Projede ayrıca Eypio, Sakiler, Gökhan Birben, Volga Tamöz gibi isimlerle yapılan düetler de bulunuyor.

GECEYE DAMGA VURAN İTİRAF

Gecede gazetecilerin en çok merak ettiği konu ise Altuğ’un özel hayatıydı. Uzun süredir aşk hayatıyla ilgili sessiz kalan ünlü şarkıcı, bu kez net konuştu.



Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; “Uzun bir süredir hayatımda aşk var. 1,5 senedir güzel bir ilişki içerisindeyim. Ama izin verin bunu ben yaşayayım” diyen Altuğ, ilişkinin detaylarını paylaşmak istemedi.

Albüm heyecanı yaşayan Altuğ’un bu sürpriz aşk açıklaması, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

EMRE'NİN HİKAYELERİNDEN TÜREYEN ŞARKILAR

Albümün prodüktörlüğünü Volga Tamöz üstlenirken birçok şarkıyı ise Gülsen Karatoprak imzası taşıyor. Karatoprak, ''Albüm için özel bir kamp yaptık. Emre'nin hikayelerini dinledim ve ona en uygun şarkıları hazırladım. Yaklaşık 8-9 ay sürdü.'' diye konuştu.