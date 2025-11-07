Türk sinemasının bol ödüllü yönetmeni Biket İlhan'ın yeni filmi 'Tatlı Maya'nın çekimlerine başlandı.

İki kadının hikâyesiyle empati ve dayanışmanın dönüştürücü gücünün işlendiği filmde, Ayça Bingöl ve Cansu Tosun’a; Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney, Fatih Serdar Yılmaz ana rollerde eşlik ediyor.

Emre Altuğ, 'Tatlı Maya'da 'Bayram' adlı emekli bir edebiyat öğretmenine hayat verdi. Rol gereği özel ekibin yardımıyla yaşlandırılan Altuğ, bu görüntüsüyle dikkat çekti.

Bu durum, Emre Altuğ'un yaşlandığı zaman nasıl bir görünüme sahip olacağı hakkında fikir verdi.