Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe açıklaması geldi… Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Sürdürülebilir Ekonomi Topluluğu’nun konuğu oldu. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili konuşan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sarı lacivertliler karşısında kolay lokma olmayacaklarını söyledi.

Belözoğlu’nun açıklamaları şu şekilde: “Özellikle evinde son dönemlerin en formda takımı durumunda. Ancak bizim de bir ana plan, bir de yedek planımız olacak. Her maça böyle hazırlanıyoruz. Orada kolay lokma olmayacağız.”