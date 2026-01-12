Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun isteği üzerine Fenerbahçe'den ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci'yi kiralık olarak kadrosuna katan İstanbul ekibi, sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen Rodrigo Becao'yu da gözüne kestirdi.

EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

İstanbul ekibi Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'yu transfer etmek için harekete geçti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Rodrigo Becao ile bir görüşme gerçekleştirdi. Emre Belözoğlu, Becao'ya planlamasındaki değerini bizzat ifade etti.

İtalya, Brezilya ve Arap yarımadasından takımların ilgilendiği Becao, sezon sonuna kadar oynayıp daha hazır bir şekilde Türkiye'den ayrılma fikrine sıcak bakmaya başladı.