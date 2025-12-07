Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Kocaelispor'la 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, bahis soruşturmasına değindi.

Bir gazetecinin "Futbolda bahis soruşturması hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Belözoğlu, şöyle konuştu:

“3 Temmuz'u yaşadık. Daha sonra Türk futbolunda bir sürü olaylar yaşandı. Bunların acısını Türk futbolu ne yazık ki yaşıyor. Değer kaybederek yaşıyor, güven kaybederek yaşıyor, insan kaybederek yaşıyor, kaliteli insan kaybederek yaşıyor. Bahis tamamen bambaşka bir durum. Bahis olayının bence savcılık ve federasyon tarafından çok daha ince elenip sık dokunması gerekiyor.''

'SPONSOR YAPAN SİSTEM...'

''Çünkü bu bahis sitelerini kulüplere sponsor yapan, federasyona sponsor yapan sistem, aslında bazen teknik adamları ve bazı yöneticileri de bu sistemin içine girmek durumunda bıraktı. Burada bence savcılığın bunu gerçekten keyfi ya da para kazanma amaçlı yapan ile mesleki görevini yapmaya çalışanı ayırt etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Orada ince çizgi konulursa, hakların korunmasını, masumiyet karinesinin korumasını ben her zaman değerli buluyorum.”