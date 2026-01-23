Trabzonspor'un Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından İstanbul ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Kerem Demirbay'ın gördüğü kırmızı kart için ağır ifadeler kullandı.

Mücadelenin hakemini eleştiren deneyimli teknik adam "Galatasaray maçında Torreira basınca kırmızı kart vermiyorlar. Onuachu basınca kırmızı kart vermiyorlar. Kerem Demirbay'a veriyorlar. Kerem Demirbay'ın üstünde Galatasaray forması olsa bu kırmızı kart rahat çıkar mı?

Bu kadar kötü maç yönetilmez. Bu kadar kötü oyun okunmaz. Bu hakemlerle bu lig böyle gitmez." dedi.