Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Park'ta 3-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, elindeki kadroyla en iyi işi çıkarmak istediğini söyledi. Artık genç bir teknik adam olmadığını dile getiren Belözoğlu, Kasımpaşa'nın genetiğinde çok gol atan, daha fazlasını yiyen bir takım olduğunu da ifade ederek, "Göreve geldiğimizde 3 maçta 8 gol yemiş bir takım vardı. Bizden sonra maç başına 1 gol ortalamasına düşürdük. Bugün karşımızdaki Galatasaray olmasa farklı bir senaryo olabilirdi. Artık Kasımpaşa geçmişteki bazı yapısal durumlardan uzaklaşmak zorunda. Buna mecbur. Elimdeki güç ile ne yapabileceğimi tecrübe ettim. Artık çok genç bir teknik adam olduğumu düşünmüyorum. Ben elimdeki güç ile ne yapabileceğimi biliyorum. Kendimi elimdeki malzemeyle en iyi oyunu ortaya çıkarmak zorunda hissediyorum. Elimde peynir ve domates varken ben sadece peynir ve domatesli en güzel pizzayı yapmalıyım. Kimse benden sucuklu ya da sosisli pizza beklememeli. Bu işin gerçeği budur. Ofansif anlamda kesinlikle değişmemiz, gelişmemiz gereken yerler var. Devre arasında vereceğimiz kararlar da bunu değişeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Maça çıktıkları planın bir bölümünü uyguladıklarını aktaran Belözoğlu, "Galatasaray'a karşı yaptığımız planda futbolcularım oyunu tutmak adına bence elinden geldiğince uygulamaya çalıştı. Oyunu 1-0'da tuttuk. Galatasaray, geçişi ve set hücumunu çok iyi oynayabilen bir takım. Maç 1-0 giderken 65-70. dakika gibi bir hamle yaptık. O hamlenin karşılığında da biraz daha cüretkar oynamaya çalıştık. Galatasaray ile bire bir eşleşmeye çalıştık. Bu karar, onların daha rahat alan bulmasını vesile oldu. Beraberliği yakalama ümidiyle yaptığımız bir hamleydi. Hücum anlamında isteklerimizin hemen hemen hiçbirini yapamadık. Defans anlamında Galatasaray'ı belli alanlarda sıkıştırdık, oyunu tutmaya çalıştık." diye konuştu.

Takımın bir değişime ihtiyaç duyduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyuncularımın isteğini, arzusunu görebiliyorum. Ondan dolayı kendilerine teşekkür ederim ama devre arasında değişmemiz gerekiyor. Kasımpaşa, tarihinde ilk defa kendi sahasında maç kazanmadan devreye girdi. O yüzden takımımızda değişim kaçınılmaz gibi duruyor. Minimum 7-8 oyuncuyla değişmesi gereken bir takımımız var. İnşallah bunu yaparız." ifadelerini kullandı.