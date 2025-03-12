Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun anneannesi hayatını kaybetti. Antalyaspor kulübü Belözoğlu’na başsağlığı mesajı yayınladı. Yapılan açıklama şu şekilde: “Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.”
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı’nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) March 12, 2025
Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz.#OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/x5lahNQT0J