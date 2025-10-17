El Değmemiş Aşk', 'Düğüm Salonu', 'Söz Vermiştin', '1 Erkek 1 Kadın' ve 'Son Yaz' gibi yapımlarda yer alan oyuncu Emre Karayel, 2020 yılında iç mimar Gizem Demirci ile nikâh masasına oturmuştu.

Can adında bir oğulları olan çift, geçen aylarda da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

Emre Karayel'den müjdeli haber geldi. 53 yaşındaki oyuncu, Instagram hesabından bir kez daha baba olduğunu duyurdu.

"GELDİ İKİNCİ PAŞAM"

Minik oğuyla objektif karşısına geçen Karayel, "Geldi ikinci paşam" ifadelerini kullandı.

Emre Karayel ile Gizem Demirci'nin oğullarına İlke Cihan adını verdikleri ortaya çıktı.