Süper Lig'de sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emre Mor için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

KONUŞULAN RAKAM 800 BİN EURO

Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan ancak kendisine yeni takım arayan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menajeri ile Trabzonspor yönetiminin temas halinde olduğu belirtildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin de kadrosunda görmek istediği Emre Mor için masada konuşulan rakamın 800 bin Euro civarında olduğu konuşuluyor.

Geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. (61Saat)