SÖZCÜ, İdari Hakimlik Sınavı’nda üç kez üste aldığı başarılı sonuçlara rağmen mülakatta elenen Emre Pişiren’in yaşadıklarını gündeme getirdi, AKP ve CHP Grup Başkan Vekilleri Özlem Zengin ile Gökhan Günaydın, Meclis’te Pişiren ile görüştü.

Annesi Hatice ve babası Cihat Pişiren ile TBMM’ye gelen Emre Pişiren için hayal ettiği hakimlik mesleğine giriş ihtimali doğdu. Pişiren “Bütün hikayeyi anlattım. İnşallah bundan sonrası olumlu olur. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Pişiren, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (SBF) mezun oldu. Üç kez idari hakimlik sınavına girdi 14 bin kişi arasından, ilkinde 8’inci, ikincisinde Türkiye birincisi oldu ancak mülakatlarda elendi. SÖZCÜ’nün manşetine taşıdığı konunun ardından Pişiren ve ailesi Meclis’e davet edildi.

Aile CHP’li Gökhan Günaydın’la görüştü.

“PIRIL PIRIL BİR ÇOCUK”

Pişiren ve ailesi Meclis’te konuyu gündeme getiren Gökhan Günaydın’ı da ziyaret etti. Günaydın “Hakimlik sınavında 14 bin kişi arasında sürekli birinci olmasına karşın üç kez mülakatta elenen Emre ve ailesini ağırladık. Anne ev kadını, baba taksi şoförü emeklisi. Maaş 19 bin, ev kira, pırıl pırıl bir çocuk yetiştiriyorlar. Onu da mülakatta eliyorsunuz, ayıptır” dedi.

ZENGİN’DEN SÖZ ALDILAR

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sözcü Gazetesi Parlamento Şefi Veli Toprak, Baba Cihat Pişiren, Emre Pişiren, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Anne Hatice Pişiren (soldan sağa)

AKP’li Zengin “Kimseye adaletsizlik yapmayız” dedi.

‘BENDEN HABER BEKLE’

AKP’li Özlem Zengin, Pişiren ile makamında görüştü ve hayat hikayesini dinledikten sonra “Elimden ne geliyorsa, yapacağım. Hikayenin farklı yerlere çekilmesini istemem, özel durumunu paylaşacağım, biz kimseye adaletsizlik, haksızlık yapılmasına rıza gösteremeyiz. Öyle bir algı oluşturuluyor ki, sanki ben yeğenimin atamasını yaptırdım da sınav birincisinin elenmesine neden oldum. Emre sen benden haber bekle...” dedi.

Zengin, son iki idari hakimlik sınavında ilk 250’ye giren hiç kimsenin elenmediği bilgisini verdi ve Emre’nin durumunun “Güvenlik soruşturmasına” takıldığını kaydetti.