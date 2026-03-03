İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında Ekrem İmamoğlu için ‘çete üyesi’ diyen Emrullah Turanlı, Sözcü’nün yaptığı habere de dava açtı. Mahkeme sürerken, Turanlı haberdeki iddiaları reddetti. 3.5 ay sonra haberin doğruluğu kanıtlandı. SÖZCÜ, 9 Kasım 2025 günü Aksaray-Ulukışla-Yenice YHT Hattı ihalesinin ilk etabını 47.7 milyar liraya saray müteahhidi

Rönesans İnşaat’ın aldığını, ikinci etabı da Ekrem İmamoğlu için ‘çete üyesi’ diyen Emrullah Turanlı’nın alacağını yazdı. Haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun bu yöndeki açıklamaları da yer aldı. Turanlı ise ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi yaymak, iftira, hakaret, haksız rekabet’ iddialarıyla yazılan haberimiz hakkında dava açtı.

48 MİLYARLIK İHALE

Aradan 3.5 ay geçti, ihaleyi SÖZCÜ’nün dediği gibi Turanlı’nın şirketi Taşyapı aldı. İhale 27 Ocak 2026’da yapıldı. 24 Şubat’ta da sonuçlandı. 48 milyar 654 milyon 613 bin liraya bağlanan ihale için Taşyapı ve ortağı Özgün İnşaat ile sözleşme imzalandı. Turanlı’nın ‘Halkı yanılttı’ dediği SÖZCÜ’nün yazdıkları yine doğru çıktı. Dava açıp adaleti meşgul eden ve yanıltmak isteyen ise Turanlı oldu. CHP’li Karasu, bu ihalenin ilk bölümünü Rönesans İnşaat’ın alt şirketi olan REC’in 47 milyar 753 milyon 102 bin TL bedelle kazandığını belirterek, “Diğer iki etabın adresleri de belli.

AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için ‘çete üyesi’ ifadesini kullanan Emrullah Turanlı’nın şirketi Taşyapı alacak” demişti.

Emrullah Turanlı

Bakan, iddialar için ‘bahis oynamayın’ demişti

SÖZCÜ’nün 9 Kasım tarihli haberinde konuşan CHP’li Ulaş Karasu, ihalenin 2. etabı Taşyapı’da kalınca şunları söyledi: “Ben bu hattın ihalesinin Taşyapı’ya verileceğini söylediğimde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu çıkıp ‘bahis oynamayın’ diye tepki göstermişti. Şimdi her şey ortada. Mesele ‘bahis’ değil, kurulan düzen. İhaleler adeta kumar masasına dönüşmüş. Biz bir avuç şirketin değil, 86 milyonun alın terini koruyoruz. Günü geldiğinde bunların hesabını tek tek soracağız.”