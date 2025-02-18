Ankara'da bir baba, ilkokul 2. sınıfa geçen kızının eğitim ve yemek ücretlerine yapılan fahiş zamma itiraz etti.

Baba Onuralp Öner, Çankaya Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvuruda okul tarafından yapılan zamların 'fahiş' olduğunu öne sürerken, özel okulun eğitim ücretine yüzde 65’ten, yemek ücretine de enflasyondan fazla zam yaptığını belirtti.

İlk aşamada söz konusu zam kararına itiraz eden ve okuldan ücret iadesi talep eden baba, başvurusuna rağmen beklediği karşılığı bulamadı.

KARAR EMSAL KABUL EDİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz ayda yayınladığı birçok bildiri ile özel okulların fahiş artışlara gidemeyeceğini belirtirken, buna karşın enflasyon oranının üzerinde artış gerçekleştiren okullara yönelik denetimler hızlanmış durumda.

Baba Onuralp Öner'in başvurusunu inceleyen Çankaya Tüketici Hakem Heyeti, 'Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a' göre Öner’in talebini haklı bularak kabul etti. Kararı okula tebliğ eden baba Öner, şimdi ücret iadesini bekliyor. Çankaya Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlediği tutarı ilgili özel okul ödemezse karar icraya konularak tahsil edilebilecek.

'OLMASI GEREKEN KARAR VERİLMİŞ'



Tüketici Hakem Heyeti'nin kararını değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bilinçli bir vatandaş hem çocuğumu okuttum hem de hakkımı yedirmem düşüncesini hakem heyetine başvuruyor. Şimdi hakem heyeti burada çok olağanüstü bir karar vermemiş aslında. Olması gereken doğru kararı vermiş. Fakat hakem heyetine müracaat az olduğu için ya da çok nadir olduğu için bu kararı çıkınca sevinebiliyoruz." diye konuştu.



Fahiş fiyatla karşı karşıya olan tüketicilerin izleyebileceği yolu anlatan Şahin, "Öncelikle tabii ki bu fahiş fiyat uygulayan firmayla bir yazışma yapılacak. Tüketici daha sonradan olumsuz bir cevap gelirse ya da cevap gelmezse miktarına göre hakem heyetine başvuracak ya da tüketici mahkemesine başvuracak" diye konuştu.