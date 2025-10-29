Dünya Bankası’nın son raporuna göre, küresel emtia fiyatları 2025’te yüzde 7, 2026’da ise yüzde 0,3 oranında gerileyecek.

KAKAO FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR

Dünya Bankası, küresel sığır eti fiyatlarının 2024'te yüzde 14 arttığını, kakao çekirdeklerinin ise bu yıl yüzde 9 değer kazandığını ve küresel arzın iyileşmesiyle önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 6 düşüşe geçeceğini açıkladı.

En büyük düşüş pirinç, buğday ve mısır gibi tahıl ürünlerinde yaşanıyor. Pirinç fiyatları, 2017’den bu yana en düşük seviyesine indi.

ENERJİ VE HAM PETROLDE ARZ FAZLASI

Petrol fiyatlarının düşüşü enerji piyasalarını küresel ekonomiyi dengelemeye başladı. Brent petrolün varil fiyatının 65 dolardan 60 dolara inmesi öngörülüyor.

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl yüzde 12, 2026’da ise yüzde 10 daha azalacağını bekliyor.

Bu durumun, küresel enflasyonu gelecek yıl 0,2 puan aşağı çekeceği tahmin ediliyor. Ancak rapor, OPEC’in yüksek üretimi ve Çin’deki talep yavaşlamasının fiyatlarda daha fazla düşüş riski taşıdığını belirtiyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ REKOR KIRIYOR

Buna göre değerli metaller piyasasında yükseliş devam ediyor. Yatırımcılar güvenli liman olarak altına yönelince fiyatlar yıl içinde yüzde 42 artış gösterdi. Gümüşte artış yüzde 34, platinde yüzde 29 oldu.

Dünya Bankası ayrıca yapay zekâ veri merkezlerinin artmasının enerji ve metal fiyatlarında orta vadede yeni bir baskı yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.