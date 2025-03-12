ARENA’nın gündeme getirdiği Gaziemir’deki eski kurşun fabrikası bahçesinde gömülü radyoaktif ve ve tehlikeli atıkların kamyonlarla nereye döküldüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi tespit etti.
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri, atıkların Torbalı İlçesi Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş araziye izinsiz olarak döküldüğünü saptadı.
SUÇ ÜSTÜ YAPTI
Suç üstü yapan belediye ekipleri, tutanak ve belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne bildirerek işlem yapılmasını talep etti. Bunun üzerine bakanlık, Ekovar şirketine 11 milyon 218 bin lira para cezası kesti.
Radyoaktif atıkların dökülmesine meslek odaları tepki gösterdi. Meslek odaları, Gaziemir’deki atık sahasında düzenledikleri basın açıklamasıyla yetkilileri önlem almaya davet etti.