Ankara’nın Çankaya ilçesi Kennedy Caddesi’nde bulunan ve sosyal medyada popüler hâle gelen “Kızılay” yön tabelasında fotoğraf için sırada bekleyen gençler arasında tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Alkollü olduğu belirtilen U.B.Ö., E.D. ve D.C.K. ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üzerindeki bıçakla iki kişiyi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi; yaralılar hastaneye kaldırıldı. U.B.Ö. gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE DEVAM ETTİLER

Olay sonrası çekilen görüntülerde, polis ve sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken bazı gençlerin tabelaya tırmanıp fotoğraf çekmeye devam ettiği görüldü.