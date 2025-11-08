İstanbul, Avrupa'nın gözde destinasyonları arasında zirvede yerini aldı. Binlerce yıllık tarihi mirası kültürel çeşitliliği ve modern yaşamın enerjisiyle harmanlayan İstanbul 'En Arzu Edilen' şehir unvanını aldı.

İstanbul’un dünya çapında cazibesini artıran başlıca unsurlar ise şöyle:

Kıtaları buluşturan eşsiz coğrafi konumu

Tarihi mirasla modern yaşamın iç içe geçtiği özgün şehir silüeti

Zengin mutfak kültürü ve gelişmiş alışveriş olanakları

Uluslararası standartlarda kongre ve fuar merkezleri

İstanbul’un sadece turistik değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir merkez olarak da dünya sahnesindeki itibarını perçinledi.