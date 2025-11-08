İstanbul, Avrupa'nın gözde destinasyonları arasında zirvede yerini aldı. Binlerce yıllık tarihi mirası kültürel çeşitliliği ve modern yaşamın enerjisiyle harmanlayan İstanbul 'En Arzu Edilen' şehir unvanını aldı.
İstanbul’un dünya çapında cazibesini artıran başlıca unsurlar ise şöyle:
Kıtaları buluşturan eşsiz coğrafi konumu
Tarihi mirasla modern yaşamın iç içe geçtiği özgün şehir silüeti
Zengin mutfak kültürü ve gelişmiş alışveriş olanakları
Uluslararası standartlarda kongre ve fuar merkezleri
İstanbul’un sadece turistik değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel bir merkez olarak da dünya sahnesindeki itibarını perçinledi.