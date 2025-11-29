New York Times, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin hazırladığı iç bir notta en az 10 çocuğun COVID-19 aşıları nedeniyle ölmüş olabileceğinin ifade edildiğini yazdı. Notta olası neden olarak kalp kası iltihabı anlamına gelen miyokardit yer aldı. Sağlık Bakanlığı ile FDA’yı bünyesinde barındıran Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mesai saatleri dışında gelen yorum talebine yanıt vermedi.

HENÜZ HAKEMLİ BİR TIP DERGİSİNDE YAYIMLANMADI

Habere göre Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., COVID aşı politikasını köklü biçimde değiştirdi. Aşıları 65 yaş üstü kişiler ile risk grubundakilerle sınırladı. Uzun yıllardır aşı karşıtı söylemleriyle bilinen Kennedy, göreve gelmeden önce aşıları otizme bağlayan açıklamalarda bulunmuştu. Yeni göreviyle birlikte ülkenin bağışıklık politikalarını yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

Pandeminin ilk döneminde Trump yönetimi ve sonrasında Biden yönetimi aşıları hayat kurtaran bir araç olarak güçlü şekilde savunmuştu. FDA’nın hazırladığı notta ise çocukların yaşları, sağlık geçmişleri ve hangi aşı üreticilerinin söz konusu olduğu belirtilmedi. Notu kaleme alan FDA’nın baş tıbbi ve bilimsel yetkilisi Vinay Prasad, bulguları “derin bir keşif” olarak nitelendirdi. Ayrıca tüm alt gruplar için rastgele çalışmaların zorunlu hale getirileceği daha sıkı bir denetim süreci planladığını ifade etti.

Times’ın haberine göre FDA’nın yeni değerlendirmesinin sonuçları henüz hakemli bir tıp dergisinde yayımlanmadı. CDC’nin aşı komitesinin gelecek hafta konuya ilişkin toplantı yapması bekleniyor. Prasad onkoloji alanında uzman bir isim ve ABD’de COVID aşıları ile maske zorunluluklarına yönelik sert eleştirileriyle tanınıyor. Eylül ayında FDA’nın baş tıbbi ve bilimsel yetkilisi olarak görevine geri dönmüş ve kurumun üst düzey yöneticilerine ortaya çıkan bilimsel ve tıbbi gelişmeler konusunda danışmanlık yapmaya başlamıştı.