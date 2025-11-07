Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kütüphane 5.0 ve İnsan Merkezli Dijital Dönüşüm Uluslararası Konferansı'nda konuştu.

CHP lideri Özel için, "Türkiye'nin 2. büyük partisinin genel başkanı" diyen Erdoğan'a yanıt bugün Özel'den geldi.

Özel açıklamasında şunları kaydetti:

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ASIL İTİRAZ ETTİĞİM NOKTA"

"Biz geçen sene Türkiye'nin birinci partisi olduğumuzda ki; Sayın Erdoğan'ın konuşmasında asıl itiraz ettiğim nokta o. Ne diyor? "Ülkemizin ikinci büyük partisi" diyor. Bunu üye sayısı için bir tek söyleyebilir. Oy oranıyla söyleyecekse bugün Türkiye'nin birinci partisiyiz. Son seçimi söylüyorsa birinci partiyim. İlk kurulan parti diyorsa birinci partiyim. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bir kere bunu içselleştirecek."

BİRİNCİ PARTİ KİM?

Erdoğan ve Özel'in "birinci parti" tartışmasına ışık tutacak bir anket yayınlandı.

"Türkiye Gündemi Araştırması Ekim 2025" başlıklı Gündemar Araştırma'nın son anketinde dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

20-26 Ekim tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) ve CAWI (Bilgisayar Destekli Çevrimiçi Anket) yöntemlerinin bir arada kullanıldığı çalışmada 60 ilde 2 bin 250 kişiyle görüşüldü. Yüzde 95 güven aralığında ve ±%2,07 hata payıyla yayınlanan ankette CHP'nin birinci parti olduğu görüldü.

CHP yüzde 35,25 ile birinci parti konumunu sürdürürken AKP yüzde 29,09 ile ikinci sırada yer aldı.

DEM Parti yüzde 8,67, MHP yüzde 7,13, Zafer Partisi yüzde 5,16, İYİ Parti yüzde 4,70 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 3,46 oy desteği alırken; Anahtar Parti diyenlerin oranı yüzde 3,13, diğer partiler yüzde 2,41 ve TİP yüzde 1,00 oranında destek buldu.

İşte anket sonuçları:

YAVAŞ 20 PUAN ÖNDE

Ankette katılımcılara ayrıca, "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi yapılacak olsa ve adaylar; Recep Tayyip Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 57,97'si İmamoğlu yanıtı verirken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 42,03 oldu. Farkın ise 15,94 puan olduğu görüldü.

Katılımcılara ayrıca Mansur Yavaş ve Erdoğan arasından kimi seçecekleri de soruldu.

Yavaş diyenlerin oranı %60,34 olurken, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 39,66'da kaldı. Farkın 20,68 puan olduğu görüldü.