İran Atom Enerjisi Kurumu, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), Buşehr Nükleer Santrali başta olmak üzere, diğer nükleer santrallere yönelik saldırılar karşısındaki tutumuna tepki gösterdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, UAEA’nın paylaşımını alıntılayarak tepki gösterdi.

"BU SAVAŞ SUÇU"

İran Atom Enerjisi Kurumu yaptığı paylaşımda, “Barışçıl bir nükleer tesise saldırıldığında, sadece “derin endişe duymak” gerçekten yeterli olabilir mi?” ifadesine yer verildi.

Nükleer santrallere yönelik saldırıların savaş suçu olduğuna vurgu yapılan paylaşımda, “Küresel bir tehdidi pasif söylemlerle küçümsemek, yalnızca saldırganı daha da cesaretlendirir.” denildi.

UAEA, İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'nde bulunan Buşehr Nükleer Santrali’ne yönelik ABD-İsrail saldırılarının ardından “itidal çağrısı” yapmıştı.

RUSYA'DAN BÜYÜK TAHLİYE

Öte yandan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Buşehr Nükleer Santrali’nden ana tahliye sürecini başlattıklarını belirterek "Otobüsler santralden İran-Ermenistan sınırına doğru yola çıktı. Tam olarak 198 kişi, bu en büyük tahliye operasyonu." dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KRİTİK UYARI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İsrail'in Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne ve petrokimya tesislerine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

"KÖRFEZ'DE HAYAT SONA ERER"

Sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında Arakçi, "İsrail-ABD, Buşehr santralimizi 4 kez bombaladı. Radyoaktif serpinti Tahran'ı değil, Körfez İşbirliği Konseyi başkentlerindeki yaşamı sona erdirecek." uyarısı yaptı.