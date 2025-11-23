Dünya genelinde aile yapısını yakından ilgilendiren boşanma istatistikleri açıklandı. Ekonomik koşullardan toplumsal değişimlere, kültürel dönüşümlerden bireysel beklentilere kadar pek çok faktörün etkilediği boşanma oranları, bu yıl da ülkeler arasındaki farklılıkları ortaya çıkardı.

Uzmanlara göre boşanma oranlarındaki yükselişin birkaç nedeni var bunlar, kadınların ekonomik bağımsızlığının güçlenmesi, toplumsal normların değişmesi, evliliğe dair beklentilerin dönüşmesi, hukuki süreçlerin daha kolay ve hızlı ilerlemesi, büyükşehirlerde yaşam temposunun ilişkileri zorlaştırması. Öte yandan boşanma oranlarının düşük olduğu ülkelerde geleneksel aile yapısının daha güçlü olduğu, sosyal ve kültürel bağların evliliği koruyucu rol oynadığı belirtiliyor.

EN ÇOK BOŞANAN 10 ÜLKE

Araştırmadan elde edilen son verilere göre boşanma oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralandı:

1-Maldivler

2-Belarus

3-Rusya

4-Litvanya

5-Letonya

6-Kazakistan

7-Küba

8-Ukrayna

9-Çekya

10-Moldova

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, “en çok boşanan ülkeler” listesinde 18. sırada yer alarak dünya ortalamasından daha yüksek bir boşanma oranına sahip ülkeler arasında konumlandı.