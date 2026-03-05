Son günlerde Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali üzerine yapılan tartışmaların artmasıyla birlikte ülkelerin sahip olduğu balistik füze kapasiteleri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Uluslararası araştırma kuruluşu Stockholm International Peace Research Institute tarafından yayımlanan güncel rapor, dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeleri ve bu alandaki askeri envanterleri ortaya koydu. Raporda yer alan verilere göre birçok ülkenin füze kapasitesi dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.

BALİSTİK FÜZE NEDİR?

Balistik füzeler; nükleer, kimyasal ya da biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli, güdümlü veya güdümsüz füze sistemleridir. Bu silahlar tek bir nükleer başlık taşıyabildiği gibi, aynı anda birden fazla başlık taşıyıp farklı hedeflere yönlendirebilme kabiliyetine de sahiptir.

Balistik füzeler, motorlu uçuş sırasında sürekli aerodinamik kontrolle yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir sınıfta değerlendirilir. Tarihte geliştirilen ilk kıtalararası balistik füze ise Sovyet yapımı R-7 Semyorka olarak kabul edilir.

EYLEM HALİNDE KULLANILAN BAZI BALİSTİK FÜZELER

Balistik füze teknolojisinin gelişiminde birçok farklı sistem öne çıkmıştır. Bunlar arasında özellikle şu modeller dikkat çekti:

V-2 rocket

Scud

OTR-21 Tochka

9K720 Iskander

MGM-140 ATACMS

LORA

Zolfaghar

DF-12

BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ VE MENZİLLERİ

Balistik füzeler menzil ve kullanım şekline göre çeşitli kategorilere ayrılır:

Havadan fırlatılan balistik füzeler

Taktik balistik füzeler: Yaklaşık 150–300 km menzil

Tiyatro balistik füzeleri: 300–3.500 km menzil

Kısa menzilli balistik füzeler (SRBM): 300–1.000 km

Orta menzilli balistik füzeler (MRBM): 1.000–3.500 km

Uzun menzilli balistik füzeler (IRBM): 3.500–5.500 km

Kıtalararası balistik füzeler (ICBM): 5.500 km’den fazla menzil

Denizaltından fırlatılan balistik füzeler (SLBM): Füze denizaltılarından ateşlenir.

ENVANTERİNDE BALİSTİK FÜZE BULUNAN BAZI ÜLKELER

SIPRI verilerine göre belirli sayıda balistik füze envanterine sahip ülkelerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:

27. Libya

3 balistik füze

Frog-7 | Al Fatah (Itislat) | Scud-B

26. Azerbaycan

4 balistik füze

25. Slovakya

6 balistik füze

24. Birleşik Arap Emirlikleri

6 balistik füze

Scud-B | ATACMS Block 1A

23. Bahreyn

9 balistik füze

22. Ermenistan

16 balistik füze

21. Türkmenistan

16 balistik füze

20. Romanya

16 balistik füze

19. Yemen

18 balistik füze

18. Irak

18 balistik füze

17. Vietnam

24 balistik füze

16. Suudi Arabistan

40 balistik füze

15. Fransa

64 balistik füze – maksimum menzil yaklaşık 6.000 km

14. Birleşik Krallık

64 balistik füze – menzil yaklaşık 12.000 km

13. Hindistan

80 balistik füze – menzil yaklaşık 10.000 km

12. Belarus

98 balistik füze – menzil yaklaşık 300 km

11. Pakistan

126 balistik füze – menzil yaklaşık 2.500 km

10. Yunanistan

165 balistik füze – menzil yaklaşık 300 km

9. Mısır

190 balistik füze

8. Güney Kore

190 balistik füze – menzil yaklaşık 800 km

7. Türkiye

322 balistik füze

Türkiye’nin envanterinde yer alan bazı sistemler:

MGM-140 ATACMS Block 1

J-600T Yıldırım I ve II

Tayfun

Bora

6) İran

800 adet balistik füzesi var

5) İsrail

850 adet balistik füzesi var

4) Kuzey Kore

1000 adet balistik füzesi var

3) ABD

1300 adet balistik füzesi var

Menzil: 16.000 km

2) Rusya

1400 adet balistik füzesi var

Menzil: 11.000 km

1) Çin

3100 adet balisitk füzesi var

Menzil: 13.000 km