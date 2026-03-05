Son günlerde Üçüncü Dünya Savaşı ihtimali üzerine yapılan tartışmaların artmasıyla birlikte ülkelerin sahip olduğu balistik füze kapasiteleri yeniden gündemin merkezine yerleşti. Uluslararası araştırma kuruluşu Stockholm International Peace Research Institute tarafından yayımlanan güncel rapor, dünyada en fazla balistik füzeye sahip ülkeleri ve bu alandaki askeri envanterleri ortaya koydu. Raporda yer alan verilere göre birçok ülkenin füze kapasitesi dikkat çekici seviyelere ulaşıyor.
BALİSTİK FÜZE NEDİR?
Balistik füzeler; nükleer, kimyasal ya da biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli, güdümlü veya güdümsüz füze sistemleridir. Bu silahlar tek bir nükleer başlık taşıyabildiği gibi, aynı anda birden fazla başlık taşıyıp farklı hedeflere yönlendirebilme kabiliyetine de sahiptir.
Balistik füzeler, motorlu uçuş sırasında sürekli aerodinamik kontrolle yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir sınıfta değerlendirilir. Tarihte geliştirilen ilk kıtalararası balistik füze ise Sovyet yapımı R-7 Semyorka olarak kabul edilir.
EYLEM HALİNDE KULLANILAN BAZI BALİSTİK FÜZELER
Balistik füze teknolojisinin gelişiminde birçok farklı sistem öne çıkmıştır. Bunlar arasında özellikle şu modeller dikkat çekti:
V-2 rocket
Scud
OTR-21 Tochka
9K720 Iskander
MGM-140 ATACMS
LORA
Zolfaghar
DF-12
BALİSTİK FÜZE TÜRLERİ VE MENZİLLERİ
Balistik füzeler menzil ve kullanım şekline göre çeşitli kategorilere ayrılır:
Havadan fırlatılan balistik füzeler
Taktik balistik füzeler: Yaklaşık 150–300 km menzil
Tiyatro balistik füzeleri: 300–3.500 km menzil
Kısa menzilli balistik füzeler (SRBM): 300–1.000 km
Orta menzilli balistik füzeler (MRBM): 1.000–3.500 km
Uzun menzilli balistik füzeler (IRBM): 3.500–5.500 km
Kıtalararası balistik füzeler (ICBM): 5.500 km’den fazla menzil
Denizaltından fırlatılan balistik füzeler (SLBM): Füze denizaltılarından ateşlenir.
ENVANTERİNDE BALİSTİK FÜZE BULUNAN BAZI ÜLKELER
SIPRI verilerine göre belirli sayıda balistik füze envanterine sahip ülkelerden bazıları şu şekilde sıralanıyor:
27. Libya
3 balistik füze
Frog-7 | Al Fatah (Itislat) | Scud-B
26. Azerbaycan
4 balistik füze
25. Slovakya
6 balistik füze
24. Birleşik Arap Emirlikleri
6 balistik füze
Scud-B | ATACMS Block 1A
23. Bahreyn
9 balistik füze
22. Ermenistan
16 balistik füze
21. Türkmenistan
16 balistik füze
20. Romanya
16 balistik füze
19. Yemen
18 balistik füze
18. Irak
18 balistik füze
17. Vietnam
24 balistik füze
16. Suudi Arabistan
40 balistik füze
15. Fransa
64 balistik füze – maksimum menzil yaklaşık 6.000 km
14. Birleşik Krallık
64 balistik füze – menzil yaklaşık 12.000 km
13. Hindistan
80 balistik füze – menzil yaklaşık 10.000 km
12. Belarus
98 balistik füze – menzil yaklaşık 300 km
11. Pakistan
126 balistik füze – menzil yaklaşık 2.500 km
10. Yunanistan
165 balistik füze – menzil yaklaşık 300 km
9. Mısır
190 balistik füze
8. Güney Kore
190 balistik füze – menzil yaklaşık 800 km
7. Türkiye
322 balistik füze
Türkiye’nin envanterinde yer alan bazı sistemler:
-
MGM-140 ATACMS Block 1
-
J-600T Yıldırım I ve II
-
Tayfun
-
Bora
6) İran
800 adet balistik füzesi var
5) İsrail
850 adet balistik füzesi var
4) Kuzey Kore
1000 adet balistik füzesi var
3) ABD
1300 adet balistik füzesi var
Menzil: 16.000 km
2) Rusya
1400 adet balistik füzesi var
Menzil: 11.000 km
1) Çin
3100 adet balisitk füzesi var
Menzil: 13.000 km