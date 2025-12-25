İstanbul’da 27 Aralık Cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde beklenen karla karışık yağmurun, 29 Aralık Pazartesi günü il geneline yayılacağı ve yüksek kesimlerde kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesinin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi öngörülüyor.

Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da cuma günü aralıklı yağmur şeklinde beklenen yağışların, 27 Aralık Cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olarak devam edeceği bildirildi. İstanbul’da genellikle yağmur şeklinde görülecek yağışların, cumartesi günü Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor.

YENİ YILA KAR SÜRPİZİYLE GİREBİLİRİZ

İl genelinde 29 Aralık Pazartesi günü karla karışık yağmurun, yüksek kesimlerde ise kar yağışının görülmesi öngörülüyor. Yeni yılın ilk günlerinde bölge genelinin yağışlı geçeceği; yağışların düşük kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA EN AZ 5 DERECE SOĞUYACAK

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bölge genelinde 5 ila 8 derece azalacağı ve soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi. 26 Aralık 2025 – 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının İstanbul’da 0, Edirne’de -3, Kırklareli’nde -3, Tekirdağ’da -1, Kocaeli’nde -1, Sakarya’da -2 ve Yalova’da 1 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.