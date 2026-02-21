Türkiye iş gücü piyasasında dengeler değişiyor. Uzun yıllardır yüksek gelir grubunda yer alan doktorluk, pilotluk ve avukatlık gibi meslekler bu kez zirvede yer alamadı.
Bitrix24.com.tr’de derlenen bilgilere göre aylık 456.000 TL gelirle listenin ilk sırasında noterlik bulunuyor. Stratejik konumu, sınırlı kontenjan yapısı ve yüksek işlem hacmi sayesinde noterlik, gelir sıralamasında diğer prestijli meslekleri geride bıraktı.
Uzmanlara göre bu tablo, arz-talep dengesinin belirli alanlarda ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Özellikle niş uzmanlık gerektiren ve sınırlı sayıda icra edilen mesleklerde gelir seviyesi daha hızlı yükseliyor.
Yüksek gelir denince akla ilk gelen mesleklerden olan pilotluk ve doktorluk da listede üst sıralarda yer aldı ancak zirveye ulaşamadı.
İŞTE EN YÜKSEK MAAŞI KAZANAN MESLEKLER
Pilotluk – 350.000 TL
Yazılım Mühendisliği – 348.000 TL
Avukatlık – 264.000 TL
Sigorta Uzmanlığı – 270.000 TL
Eczacılık – 242.000 TL
Doktorluk – 228.000 TL
Mali Müşavirlik – 216.000 TL
Petrol Mühendisliği – 204.000 TL
Yönetim Danışmanlığı – 192.000 TL
Özellikle yazılım mühendisliği ve pilotluk gibi teknik uzmanlık isteyen mesleklerin yüksek gelir grubunda kalmaya devam ettiği görülüyor.
KARİYER PLANLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
Veriler, gençlerin kariyer tercihlerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Geleneksel olarak “garanti meslek” olarak görülen alanların yanında, daha az bilinen fakat yüksek gelir potansiyeline sahip mesleklerin de ön plana çıktığı dikkat çekiyor.
Ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve uzmanlık alanlarındaki dar kadrolu yapı, bazı mesleklerin gelir seviyesini yukarı taşıyor.