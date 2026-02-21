Türkiye iş gücü piyasasında dengeler değişiyor. Uzun yıllardır yüksek gelir grubunda yer alan doktorluk, pilotluk ve avukatlık gibi meslekler bu kez zirvede yer alamadı.

Bitrix24.com.tr’de derlenen bilgilere göre aylık 456.000 TL gelirle listenin ilk sırasında noterlik bulunuyor. Stratejik konumu, sınırlı kontenjan yapısı ve yüksek işlem hacmi sayesinde noterlik, gelir sıralamasında diğer prestijli meslekleri geride bıraktı.

Uzmanlara göre bu tablo, arz-talep dengesinin belirli alanlarda ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Özellikle niş uzmanlık gerektiren ve sınırlı sayıda icra edilen mesleklerde gelir seviyesi daha hızlı yükseliyor.

Yüksek gelir denince akla ilk gelen mesleklerden olan pilotluk ve doktorluk da listede üst sıralarda yer aldı ancak zirveye ulaşamadı.

İŞTE EN YÜKSEK MAAŞI KAZANAN MESLEKLER

Pilotluk – 350.000 TL

Yazılım Mühendisliği – 348.000 TL

Avukatlık – 264.000 TL

Sigorta Uzmanlığı – 270.000 TL

Eczacılık – 242.000 TL

Doktorluk – 228.000 TL

Mali Müşavirlik – 216.000 TL

Petrol Mühendisliği – 204.000 TL

Yönetim Danışmanlığı – 192.000 TL

Özellikle yazılım mühendisliği ve pilotluk gibi teknik uzmanlık isteyen mesleklerin yüksek gelir grubunda kalmaya devam ettiği görülüyor.

KARİYER PLANLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Veriler, gençlerin kariyer tercihlerini doğrudan etkileyebilecek nitelikte. Geleneksel olarak “garanti meslek” olarak görülen alanların yanında, daha az bilinen fakat yüksek gelir potansiyeline sahip mesleklerin de ön plana çıktığı dikkat çekiyor.

Ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve uzmanlık alanlarındaki dar kadrolu yapı, bazı mesleklerin gelir seviyesini yukarı taşıyor.