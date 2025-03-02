Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda yatırımcısına yüzde 0,59 kazanç sağladı. BIST 100 endeksi, en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı görerek haftayı 9.658,72 puandan tamamladı.
Haftanın kaybettirenleri:
TCELL: Yüzde -4,55
AKENR: Yüzde -5,16
ERBOS: Yüzde -5,46
CRFSA: Yüzde -5,65
DOAS: Yüzde -5,77
KOZAA: Yüzde -6,57
TKNSA: Yüzde -6,61
BRSAN: Yüzde -6,89
TMSN: Yüzde -7,68
METRO: Yüzde -9,03
Haftanın en çok kazandıranları
CCOLA: Yüzde 4,41
YKBNK: Yüzde 4,63
ISCTR: Yüzde 4,91
HURGZ: Yüzde 4,98
NTHOL: Yüzde 5,44
NETAS: Yüzde 5,98
GUBRF: Yüzde 6,05
SNGYO: Yüzde 6,14
ASELS: Yüzde 12,93
GLYHO: Yüzde 15,76