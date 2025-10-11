Ali Can POLAT

Marketlerdeki fiyatları takip eden Tüketici Birliği Federasyonu’nun (TBF) verilerine göre eylül ayında en çok zamlanan market, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele için övdüğü, kamu kuruluşu olan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre gıda enflasyonu aylık yüzde 4.62 artarken TBF’nin verilerine göre, Tarım Kredi marketleri aylık yüzde 4.67 zamlandı. CarrefourSA yüzde 3.42, BİM yüzde 1.62, Emirgan yüzde 0.63, A101 yüzde 0.05 zamlandı. Bunların yanında ŞOK yüzde 1.34, Çelikkayalar yüzde 3.04, Migros yüzde 4.21 ucuzladı.