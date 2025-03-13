BAS tarafından yapılan açıklamada, bu projede 60 yıl boyunca toplanan hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, gemi gözlemleri ve köpek kızaklarıyla yapılan yolculuklardan elde edilen verilerin kullanıldığı belirtildi. Proje sonucunda, Antarktika'nın 27,1 milyon metreküp buzun altında yatan yüksek dağlar, derin kanyonlar ve daha önce bilinmeyen yerler keşfedildi.

Yeni "Bedmap3" haritası, daha önce Fransa'nın Adelie Toprakları'nda bulunduğu düşünülen en kalın buz tabakasının aslında Avustralya'ya ait Wilkes Toprakları'ndaki isimsiz bir kanyonda olduğunu ve buz kalınlığının 4 bin 757 metre olduğunu ortaya koydu. Ayrıca, tüm buzulların erimesi durumunda deniz seviyesinin 58 metre yükselebileceği tahmin ediliyor.

2001'den bu yana yapılan üçüncü ve en geniş kapsamlı çalışma olan Bedmap3, önceki haritaya kıyasla neredeyse iki kat fazla olan 82 milyon veri noktası içeriyor. Antarktika'da bulunan toplam 27,1 milyon kilometreküp buz hacmi ve yaklaşık 2 kilometre ortalama kalınlıkta 13,6 milyon kilometrekarelik buz alanı mevcut.

Araştırmacılardan Peter Fretwell, Antarktika'nın tahmin edilenden daha savunmasız olduğunu ve sıcak okyanus akıntılarının buzulları daha hızlı eritebileceğine dikkat çekti. Fretwell, Antarktika buzul tabakasının önceki tahminlerden daha kalın olduğunu ve deniz seviyesinin altında büyük bir kaya yatağı üzerine oturduğunu belirtti.