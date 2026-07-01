Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı rakamıyla ilgili, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak." açıklamasında bulundu. BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine Toplantısı'nın ardında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. En düşük emekli aylığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, "3 Temmuz'da enflasyon oranı açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak. Rakam belli olduğu zaman da Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuya ilişkin gerekli açıklama yapılacaktır. İnşallah, hayırlı olur." yanıtı verdi. GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Türkiye İstatistik Kurumu, 3 Temmuz Cuma Günü Saat 10.00'da haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam yapılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,4 ila 19,4 arasında zam yapılması bekleniyor. Memur ve memur emeklilerine ise yüzde 14,1 ila 15,1 arasında artış yapılması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre 23 bin 580 TL, son dört yılın ortalama enflasyonuna göre ise 23 bin 880 lira olacak.

İTO HAZİRAN ENFLASYONU AGÖRE EMEKLİ AYLIĞI

TÜİK verisi İTO’nun hesaplamasına uygun şekilde açıklanırsa 6 ayda bir enflasyon kadar zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,94 zamma hak kazanacak. TÜİK'in hesaplaması İTO gibi gelirse en düşük emekli aylığı 23.588 TL olacak.

Memur maaşı ve memur emeklilerinin aylıklarında ise toplamda yüzde 13,69 artış yapılacak. Yeni en düşük memur maaşı yaklaşık 70.360 TL - 70.365 TL bandına yükselirken; yeni en düşük memur emeklisi aylığı ise yaklaşık 31.575 TL - 31.700 TL seviyesine ulaşacak.

MECLİS'E SUNULACAK

Cuma günü 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından AKP, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini Meclis'e sunacak. 25-30 maddeden oluşacak torba kanun teklifinin içinde turizm ve sinema sektörüne yönelik düzenlemeler de yer alacak.