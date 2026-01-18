En düşük emekli aylığının 20 bin lşiraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre, şu an 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığına yüzde 18,48 oranında artış yapılacak. Buna göre en düşük emekli maaşı 20 bin liraya yükseltilecek. Yapılan artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı hesaplanıyor.

Teklifte yer alan maaş artışı için gerekli kaynağın Hazine tarafından karşılanacağı belirtilirken, düzenlemenin bütçeye etkisinin 2026'nın ilk altı ayında 66,3 milyar lira, yıllık bazda ise 110,2 milyar lira olacağı öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN DESTEĞİ ARTIRILIYOR

Asgari ücrette işverenlere sağlanan desteğin de artırılması öngörülüyor. Buna göre, mevcut işveren desteği 1.270 liraya yükseltilecek.

Teklifin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Emekliler, en düşük aylığa yönelik artışı düzenlemenin yasalaşmasının ardından maaşlarına yansıtılmış şekilde alacak.