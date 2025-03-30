Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liradan yüzde 33,3'lük zamla 4 bin liraya yükseltilmesi de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe alınan kanunda, cumhurbaşkanı emekli aylığına yüzde 50'lik zam düzenlemesi de yer aldı.

Kanunun 7. maddesinde "Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren 140.690 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yaşlılık aylığı bağlanır." ifadelerine yer verildi.

95 BİN 200 LİRADAN 142 BİN 456 LİRAYA YÜKSELDİ

Mevcut düzenleme kapsamında, cumhurbaşkanı emekli aylığı, görevdeki cumhurbaşkanının aylık maaşının yüzde 40'ı olarak belirleniyor.

Cumhurbaşkanının 2025'deki aylığı 238 bin lira olarak belirlenirken, bu rakamın yüzde 40'ı, 95 bin 200 liraya denk geliyor.

TBMM Başkanı'nın emekli aylığı ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 135 bin 670 lira seviyesinde bulunuyor.

Yeni teklifle, Cumhurbaşkanı emekli aylığı TBMM Başkanı emekli aylığının yüzde 5 üzerinde olacak.

Teklifteki gösterge katsayısı ve 1 Ocak 2025 tarihli memur aylık katsayısına göre, Cumhurbaşkanı'nın emekli aylığı 142 bin 456,50 liraya yükselecek.

Bu rakam mevcut 95 bin 200 liralık rakama göre yüzde 50'lik zammı ifade ediyor.

1 Ocak 2025 itibarıyla Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı emekli aylığına yüzde 30 zam gelmişti. Bu dönemde memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK ve BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam almıştı.

En düşük emekli aylığı, ocak ayı başında yapılan artışa beraber 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti.