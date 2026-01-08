Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. AKP, en düşük emekli aylığı 18 bin 938 TL'nin yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığına sunacak.

AKP milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

YARIN MECLİS'TE

En düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, yarın AKP Grup Başkanı Güler tarafından TBMM Başkanlığına sunulacak.

İŞVEREN DESTEĞİNİN ARTIRILMASI DA GÜNDEMDE

En düşük emekli aylığına ilişkin rakam bugün de gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından netleştirilecek. Bu teklifte ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.

Güler, yarın ayrıca "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri dikkate alınarak hazırlanan fahiş site aidatlarıyla ilgili kanun teklifini de TBMM Başkanlığına sunacak. Bu teklife göre de sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler ilk olarak yönetimlerce projelendirilecek. Bu hizmetler için teklifler alınacak. Teklifler, kat maliklerinin onayına sunulacak. Onaylanan hizmetler için belirlenecek oranlarda aidat toplanacak. Onay alınmadan aidat toplanamayacak.

Düzenlemeyle aidat giderlerinin şeffaf olarak gerçekleştirilmesi, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve bu konudaki suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca bu teklifte, farklı nedenlerle ödeme yapılamamış, başvurusu çeşitli gerekçelerle tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine yeni bir imkan tanınarak süre verilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN MASADAKİ ÜÇ RAKAM

Zam senaryosundaki rakamlardan biri en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyinde açıklanması. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 12,19 olarak açıklanırken, gözler Meclis'e sunulacak en düşük emekli aylığı teklifine çevrildi. AKP, halihazırda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı için asgari ücret formülü üzerinde çalışıyor. Hazırlanan yeni düzenleme ile emekli aylığındaki alt sınırın asgari ücretle benzer şekilde yüzde 27 oranında artırılması ve en düşük emekli maaşının 21 bin 500 TL'nin üzerine çıkarılması planlanmakta.

Öte yandan SGK Uzmanı İsa Karakaş'a göre masada 2 zam senaryosu daha bulunuyor.

Birincisi en düşük emekli aylığının yüzde 12,19’luk enflasyon oranında artırılması.

İkincisi ise aylığın psikolojik sınır olarak görülen 20 bin TL seviyesine yükseltilmesi.