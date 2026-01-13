Son yıllarda kamuoyunda sık sık tartışılan ve 'vatandaşlık maaşı' adı ile bilinen düzenlemenin detayları belli oldu.



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bu yılın haziran ayında birkaç şehirde pilot olarak uygulanacak sistemin 2027 yılı itibarıyla Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ARTIK ZAM YAPILMAYACAK



Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi adıyla hayata geçirilecek uygulama en düşük emekli aylığı alanları da kapsayacak. Yeni sistem 2027’den itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde uygulanacak.



Projeye göre, hanelere yönelik belli bir gelir seviyesi belirlenecek ve bu rakamın altında geliri olanlara devlet tarafından gelir desteği verilecek. Gelir desteğinin yanı sıra, farklı sosyal yardımlarla aileler desteklenecek. Bu sistemin hayata geçirilmesi ile birlikte her ocak ve temmuz ayında en düşük emekli aylıklarının artırılması için kanuni düzenleme yapılması uygulamasından vazgeçilecek.

AYLIK BAĞLAMA SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GÜNDEMDE



Ekonomi yönetiminin talimatları doğrultusunda iktidar, emeklilere ilişkin uygulanan aylık bağlama sisteminde de revizyona gidecek. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığının 2026 Yıllık Programı’nda, prim tabanının genişletilmesi için düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programlarının oluşturulacağı belirtiliyor. Programa göre, aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir aylık bağlama sistemi için dünya uygulamaları da dikkate alınarak maliyet çalışması yapılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulunun da (EKK) gündemine gelen yeni sosyal yardım sistemi ve sosyal güvenlik sistemiyle ilgili çalışmalar kapsamında, özellikle en düşük emekli aylığına yönelik kalıcı adımları atılması planlanıyor.