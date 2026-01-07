Emekli maaş zamlarının netleşmesinin ardından milyonlarca emeklinin gündeminde tek soru kaldı: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, en düşük emekli aylığı için TBMM’de çalışma yürütüldüğünü açıklaması sonrası Ankara kulisleri hareketlendi. Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli maaşı için farklı senaryolar masaya yatırılıyor.

MECLİS'TE ÇALIŞMA VAR, GÖZLER RAKAMLARA ÇEVRİLDİ

Bakan Işıkhan, en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik düzenlemenin AKP Grubu tarafından hazırlandığını ve kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağını duyurdu. Bu açıklama, artış oranının sadece enflasyonla mı sınırlı kalacağı yoksa refah payı eklenip eklenmeyeceği tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emekli, memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşmişti. Bu oran, en düşük emekli maaşı için de kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

TGRT Haber yayınında değerlendirmelerde bulunan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut sistemin emekliler arasında ciddi bir adaletsizlik yarattığını savundu. Karakaş, uzun yıllar prim ödeyenlerle daha az prim yatıranların aynı maaşı almasının sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırı olduğunu ifade etti.

Karakaş, asgari ücret üzerinden yaptığı hesaplamada, 25 yıl prim ödeyen bir sigortalının cebinden çıkan tutarın 1,4 milyon TL’yi aştığını, buna rağmen daha düşük prim ödeyenlerle aynı maaşı aldığını vurguladı. “SGK bir sosyal yardım kurumu değil, sosyal sigorta sistemidir” diyen Karakaş, emeklilerin asıl beklentisinin refah payı olduğunu dile getirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MASADA 2 RAKAM VAR

İsa Karakaş, Ankara kulislerinden edindiği bilgileri de kamuoyuyla paylaştı. Buna göre toplantılarda iki seçenek öne çıkıyor:

En düşük emekli maaşının yüzde 12,19’luk enflasyon oranında artırılması

Maaşın psikolojik sınır olarak görülen 20 bin TL seviyesine yükseltilmesi

Karakaş, kulislerde ağırlık kazanan seçeneğin enflasyon oranında artış olduğunu belirterek, 16 bin 881 TL’nin bu oranla yaklaşık 18 bin 938 TL seviyesine çıkabileceğini söyledi. 20 bin TL ihtimalinin ise şu aşamada zayıf göründüğünü ifade etti.