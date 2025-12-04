Kasım ayı TÜFE rakamlarının duyurulmasının ardından memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı artışın ana çerçevesi belirginleşti. Artık geriye yalnızca Aralık enflasyonunun 3 Ocak’ta açıklanması kaldı. Bu veri, emeklilerin alacağı kesin zam oranını belirleyen son halka olacak.

TÜİK’in verilerine göre Kasım ayında enflasyon %0,87 arttı. Böylece 5 aylık enflasyon %11,21 seviyesine ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin elde ettiği zam olarak kayıtlara geçti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TABLOSU

Temmuz ayında yapılan %16,67’lik artışla en düşük emekli maaşı 16.811 TL olmuştu. Yeni yılda ise Temmuz–Aralık döneminin 6 aylık enflasyon oranı kadar zam uygulanacak.

Kasım verileriyle görünüm şöyle şekillendi:

Kasım enflasyonu: %0,87

Yıllık enflasyon: %31,07

5 aylık enflasyon: %11,21

Bu tabloya göre, Aralık verisi açıklanmadan bile emekliler %11,21’lik artışı garantilemiş durumda.

EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans’ın anketine göre ekonomistler Kasım enflasyonunu %1 – %1,65 aralığında öngörmüştü. Ortalama beklenti olan %1,31, yıllık enflasyonun %31,65 seviyesine gerileyeceğini işaret ediyor.

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31,89 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kesinleşmiş 5 aylık enflasyona göre:

Mevcut en düşük maaş: 16.881 TL

5 aylık zam oranı: %11,21

Yeni maaş: 18.773 TL

BEKLENTİLERE GÖRE OLASI ZAM SENARYOLARI

-Kasım enflasyon beklentilerine göre:

Toplam enflasyon: %11,21

Enflasyon farkı: %5,91

Toplu sözleşme zammı: %11

Kümülatif zam: %17,56

-Yıl sonu enflasyon tahminine göre:

Ekonomistlere göre 6 aylık enflasyon %13,04 olacak.

Zam oranı: %13,04

En düşük maaş: 16.881 TL → 18.854 TL

-Merkez Bankası senaryolarına göre:

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %31–33 aralığına yükseltti.

Bu tahmine göre olası maaşlar:

Enflasyon %31 → Zam %12,28 → 18.954 TL

Enflasyon %32 → 19.100 TL

Enflasyon %33 → 19.243 TL

Bu hesaplamalara göre taban maaş 20.000 TL sınırına yaklaşacak.

-TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre:

6 aylık enflasyon beklentisi: %13,31

En düşük maaş: 16.881 TL → 19.128 TL

REFAH PAYI GÜNDEMDE Mİ?

Memur emeklileri ile SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki 6,5 puanlık fark, yılın ilk yarısında tartışma yaratmıştı. Bu farkın kapanması için refah payı adımı yeniden gündeme gelebilir.

Geçmiş yıllarda benzer durumlar refah payıyla dengelenmişti; ancak bunun uygulanabilmesi için 3 Ocak sonrası yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı da yine Meclis’te yapılacak düzenlemeyle kesinleşecek.

GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ

Kasım verileriyle emekli zammının büyük bölümü artık netleşmiş durumda. Beklentiler, en düşük emekli maaşının:

19 bin TL’nin üzerine çıkacağı,

Bazı senaryolarda ise 20 bin TL sınırına yaklaşacağı yönünde.

Aralık enflasyonu ise tüm bu hesaplamaları şekillendirecek son kritik adım olacak.

MASADAKİ 5 RAKAM

Yeni yılda en düşük emekli maaşı için öne çıkan 5 senaryo şöyle:

18.773 TL – 5 aylık enflasyona göre (%11,21)

18.854 TL – Ekonomist beklentisine göre (%13,04)

18.954 TL – Enflasyon %31 olursa

19.100 TL – Enflasyon %32 olursa

19.243 TL – Enflasyon %33 olursa