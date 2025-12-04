Kasım ayı TÜFE rakamlarının duyurulmasının ardından memur ve emeklilerin yeni yılda alacağı artışın ana çerçevesi belirginleşti. Artık geriye yalnızca Aralık enflasyonunun 3 Ocak’ta açıklanması kaldı. Bu veri, emeklilerin alacağı kesin zam oranını belirleyen son halka olacak.
TÜİK’in verilerine göre Kasım ayında enflasyon %0,87 arttı. Böylece 5 aylık enflasyon %11,21 seviyesine ulaştı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin elde ettiği zam olarak kayıtlara geçti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ZAM TABLOSU
Temmuz ayında yapılan %16,67’lik artışla en düşük emekli maaşı 16.811 TL olmuştu. Yeni yılda ise Temmuz–Aralık döneminin 6 aylık enflasyon oranı kadar zam uygulanacak.
Kasım verileriyle görünüm şöyle şekillendi:
Kasım enflasyonu: %0,87
Yıllık enflasyon: %31,07
5 aylık enflasyon: %11,21
Bu tabloya göre, Aralık verisi açıklanmadan bile emekliler %11,21’lik artışı garantilemiş durumda.
EKONOMİSTLERDEN ENFLASYON BEKLENTİLERİ
AA Finans’ın anketine göre ekonomistler Kasım enflasyonunu %1 – %1,65 aralığında öngörmüştü. Ortalama beklenti olan %1,31, yıllık enflasyonun %31,65 seviyesine gerileyeceğini işaret ediyor.
2025 yıl sonu enflasyon beklentisi ise %31,89 olarak hesaplandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Kesinleşmiş 5 aylık enflasyona göre:
Mevcut en düşük maaş: 16.881 TL
5 aylık zam oranı: %11,21
Yeni maaş: 18.773 TL
BEKLENTİLERE GÖRE OLASI ZAM SENARYOLARI
-Kasım enflasyon beklentilerine göre:
Toplam enflasyon: %11,21
Enflasyon farkı: %5,91
Toplu sözleşme zammı: %11
Kümülatif zam: %17,56
-Yıl sonu enflasyon tahminine göre:
Ekonomistlere göre 6 aylık enflasyon %13,04 olacak.
Zam oranı: %13,04
En düşük maaş: 16.881 TL → 18.854 TL
-Merkez Bankası senaryolarına göre:
TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini %31–33 aralığına yükseltti.
Bu tahmine göre olası maaşlar:
Enflasyon %31 → Zam %12,28 → 18.954 TL
Enflasyon %32 → 19.100 TL
Enflasyon %33 → 19.243 TL
Bu hesaplamalara göre taban maaş 20.000 TL sınırına yaklaşacak.
-TCMB Piyasa Katılımcıları Anketine göre:
6 aylık enflasyon beklentisi: %13,31
En düşük maaş: 16.881 TL → 19.128 TL
REFAH PAYI GÜNDEMDE Mİ?
Memur emeklileri ile SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki 6,5 puanlık fark, yılın ilk yarısında tartışma yaratmıştı. Bu farkın kapanması için refah payı adımı yeniden gündeme gelebilir.
Geçmiş yıllarda benzer durumlar refah payıyla dengelenmişti; ancak bunun uygulanabilmesi için 3 Ocak sonrası yasal düzenleme yapılması gerekiyor.
En düşük emekli maaşının kaç TL olacağı da yine Meclis’te yapılacak düzenlemeyle kesinleşecek.
GÖZLER 3 OCAK'A ÇEVRİLDİ
Kasım verileriyle emekli zammının büyük bölümü artık netleşmiş durumda. Beklentiler, en düşük emekli maaşının:
19 bin TL’nin üzerine çıkacağı,
Bazı senaryolarda ise 20 bin TL sınırına yaklaşacağı yönünde.
Aralık enflasyonu ise tüm bu hesaplamaları şekillendirecek son kritik adım olacak.
MASADAKİ 5 RAKAM
Yeni yılda en düşük emekli maaşı için öne çıkan 5 senaryo şöyle:
18.773 TL – 5 aylık enflasyona göre (%11,21)
18.854 TL – Ekonomist beklentisine göre (%13,04)
18.954 TL – Enflasyon %31 olursa
19.100 TL – Enflasyon %32 olursa
19.243 TL – Enflasyon %33 olursa