En düşük emekli maaşına yönelik zam düzenlemesi için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne çevrildi. Kanun teklifinin, 15 Ocak 2026 tarihinde Meclis komisyonlarında görüşülmeye başlanması planlanıyor. Teklifin kabul edilmesi halinde en düşük emekli maaşı yüzde 18,47 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilecek.

Ancak görüşmelerin takvimi ve yasal sürecin uzunluğu nedeniyle, düzenlemenin Ocak ayı maaşlarına yetişmesi beklenmiyor.

ZAMLI MAAŞLAR OCAK AYINA YETİŞMEYEBİLİR

Kanun teklifinin komisyon görüşmeleri, ardından Genel Kurul süreci, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete’de yayımlanması gibi aşamaların kısa sürede tamamlanması zor görünüyor. Ayrıca SGK’nın teknik düzenlemeleri yapabilmesi için de ek zamana ihtiyaç bulunuyor.

Bu nedenle emeklilerin Ocak ayında 16 bin 881 lira olan mevcut en düşük maaşı almaları, zamdan kaynaklanan 3 bin 119 liralık farkın ise daha sonraki bir tarihte hesaplara yatırılması öngörülüyor.

SSK EMEKLİLERİ MAAŞLARINI HANGİ GÜN ALIYOR?

SSK emeklileri maaşlarını tahsis numaralarının son hanesine göre alıyor:

Sonu 9 olanlar: 17’sinde

Sonu 7 olanlar: 18’inde

Sonu 5 olanlar: 19’unda

Sonu 3 olanlar: 20’sinde

Sonu 1 olanlar: 21’inde

Sonu 8 olanlar: 22’sinde

Sonu 6 olanlar: 23’ünde

Sonu 4 olanlar: 24’ünde

Sonu 2 olanlar: 25’inde

Sonu 0 olanlar: 26’sında

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME GÜNLERİ

Bağ-Kur emeklilerinde ise maaş ödemeleri tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılıyor:

5, 7, 9 olanlar: 25’inde

3, 1 olanlar: 26’sında

4, 6, 8 olanlar: 27’sinde

0, 2 olanlar: 28’inde

17 OCAK'A KADAR YASA ÇIKMAZSA NE OLACAK?

Zam düzenlemesinin 17 Ocak’a kadar yasalaşmaması halinde, emekliler Ocak ayı maaşlarını mevcut tutar üzerinden alacak. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından oluşan fark, hak sahibi emeklilerin hesaplarına toplu şekilde yatırılacak.

Uzmanlar, fark ödemelerinin Şubat ayı içerisinde yapılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor.