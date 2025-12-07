Metropoll’ün Kasım 2025 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasına göre vatandaşlara “16.800 TL olan en düşük emekli aylığı 2026’da ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.

15-21 Kasımda 1.320 kişi ile yapılan ankette seçmenlerin parti bazında verdiği yanıtlarını paylaştı: İşte beklentiler....

AKP SEÇMENİ

%10 artış (18.480 TL): 5,5

%20 artış (20.160 TL): 7,6

%33 artış (22.344 TL): 15,7

%50 artış (25.200 TL): 67,9

Fikrim yok / Cevap yok: 3,3

CHP SEÇMENİ

%10: 2,4

%20: 2,2

%33: 7,0

%50: 80,9

F/Y: 7,5

MHP SEÇMENİ

%10: 0,0

%20: 13,8

%33: 15,6

%50: 61,3

F/Y: 9,3

İYİ PARTİ SEÇMENİ

%10: 6,4

%20: 7,4

%33: 4,1

%50: 82,2

F/Y: 0,0

DEM PARTİ SEÇMENİ

%10: 2,7

%20: 2,0

%33: 4,7

%50: 84,1

F/Y: 6,6

DİĞER PARTİ SEÇMENLERİ

%10: 4,8

%20: 6,4

%33: 5,5

%50: 81,9

F/Y: 1,4