Metropoll’ün Kasım 2025 “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasına göre vatandaşlara “16.800 TL olan en düşük emekli aylığı 2026’da ne kadar olmalı?” sorusu yöneltildi.
15-21 Kasımda 1.320 kişi ile yapılan ankette seçmenlerin parti bazında verdiği yanıtlarını paylaştı: İşte beklentiler....
AKP SEÇMENİ
%10 artış (18.480 TL): 5,5
%20 artış (20.160 TL): 7,6
%33 artış (22.344 TL): 15,7
%50 artış (25.200 TL): 67,9
Fikrim yok / Cevap yok: 3,3
CHP SEÇMENİ
%10: 2,4
%20: 2,2
%33: 7,0
%50: 80,9
F/Y: 7,5
MHP SEÇMENİ
%10: 0,0
%20: 13,8
%33: 15,6
%50: 61,3
F/Y: 9,3
İYİ PARTİ SEÇMENİ
%10: 6,4
%20: 7,4
%33: 4,1
%50: 82,2
F/Y: 0,0
DEM PARTİ SEÇMENİ
%10: 2,7
%20: 2,0
%33: 4,7
%50: 84,1
F/Y: 6,6
DİĞER PARTİ SEÇMENLERİ
%10: 4,8
%20: 6,4
%33: 5,5
%50: 81,9
F/Y: 1,4