Türkiye'de milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı resmen kesinleşmiş olacak.

HaberTürk canlı yayınında gündemi değerlendiren SGK Uzmanı Murat Göktaş, emeklilerin merakla beklediği zam senaryolarını paylaştı. Göktaş, enflasyon rakamlarının uygulanmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, zam oranlarında alt sınırın Pazartesi günü belli olacağını ifade etti.

Göktaş’ın açıklamalarına göre, Aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 12,28 oranında bir artış öngörülüyor. Uzman isim, bu dönemde seyyanen zam beklentisinin düşük olduğunu ancak taban aylık düzenlemesinin masada olduğunu vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin en çok merak ettiği "En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren Göktaş, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) Pazartesi günü yapacağı toplantıya dikkat çekti. Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En düşük emekli aylığının SSK ve Bağ-Kur zam oranında artırılması artık bir usul haline geldi. Bu düzenlemenin yapılacağını öngörüyorum. Eğer beklenen oranlar yansıtılırsa, en düşük emekli aylığı yaklaşık 18 bin 970 TL civarında gerçekleşecektir" dedi.