Türkiye istatistik Kurumu'nun (TÜİK), 5 Ocak'ta açıkladığı enflasyon oranıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatına göre söz konusu oran, emeklilerin doğrudan kök aylıklarına yansıtılmakta. Yasa ile belirlenen en düşük emekli maaşında artışa gidilmesi içinse Meclis'e yeni bir kanun teklifi sunulması gerekiyor. Son iki yılda enflasyon oranını aynı şekilde Meclis'e taşıyan iktidar, bu kez en düşük emekli maaşına ek zam yapmak için kolları sıvadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ASGARİ ZAM FORMÜLÜ



NTV muhabiri Özgür Akbaş, hükümet kanadında en düşük emekli maaşına yönelik sürpriz bir çalışma olduğunu belirtti. Aktaş, canlı yayında yaptığı açıklamada “Yüzde 12.19 oranının üstünde bir artış olacak. Hatta AKP kulis bilgisi olarak söylenen şu: Asgari ücrete yapılacak olan zam oranı kadar yüzde 27.36’lık bir zam olacağı ifade ediliyor. 4 milyona yakın emeklinin alacağı en düşük emekli maaşı 21 bin 500 TL olacak. Bu rakam ciddi anlamda konuşuluyor. Hazineye etkisi ise 10 milyar 248 milyon TL olacağı da hesaplanmış durumda.” ifadelerini kullandı.

BU HAFTA KESİNLEŞMESİ BEKLENİYOR



En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranının, AKP'li milletvekilleri ve ekonomi yönetimi arasında yapılacak görüşmelerin ardından kesinlik kazanması ve TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Kulislerde paylaşılan son bilgilere göre yapılacak zam tutarı bu hafta tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılacak.