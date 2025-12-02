Temmuz ayında 16 bin 881 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, milyonlarca emeklinin sefalet şartlarında hayatını sürdürmesine neden olurken, tüm çağrılara rağmen iktidar emekli zammında sessiz kalmayı sürdürüyor.

Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret ve emekli zammı çalışmalarında hareketlilik yaşanması beklenirken, Ekonomim'in haberine göre iktidar en düşük emekli maaşı için şimdiden kararını vermiş durumda.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL OLACAK

3 Ocak'ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranıyla birlikte 'en düşük emekli maaşı' da kesinlik kazanacak. Normal şartlar altında mevzuat gereği doğrudan yapılan düzenleme, emeklinin taban aylıklarını etkilememekte. Ancak son yıllarda rutin haline gelen uygulama ile AKP iktidarı, resmi enflasyon verilerini değiştirmeden Meclis'e sunmakta ve en düşük emekli maaşına yapılacak zam bu şekilde belirlenmekte.

Şu anda 16 bin 881 liranın üzerinde aylık alan emeklilerin aylıkları 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenen yüzde 12.2 oranında artacak. Bu durumda da aylıkların 18 bin 940 lira civarında olacak. Eğer 2026 yılında özel bir kanuni düzenleme yapılmaz ve yılın tamamında enflasyon ekonomi yönetimin öngördüğü gibi yüzde 20 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ile geçinmek zorunda olanlar mevcut asgari ücret seviyesine ancak 2027 yılı Şubat ayında ulaşabilecekler. O tarih itibarıyla en düşük aylığın 22 bin 728 lira olması öngörülüyor.