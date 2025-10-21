Her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon verileri, emeklilerin maaş zammını belirliyor. Eylül ayı itibarıyla 3 aylık enflasyon oranı %7,5 olarak açıklanırken, Ocak-Eylül 2025 dönemi enflasyonu %25,43 seviyesine ulaştı. Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı ocak zammı da kesinleşmiş olacak.

ENFLASYON TAHM İ NLER İ ZAM ORANLARINI Ş EK İ LLEND İ R İ YOR

Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yılın son üç ayına ilişkin enflasyon tahminleri şu şekilde:

-Ekim: %2,34

-Kasım: %1,55

-Aralık: %1,14

Bu tahminler doğrultusunda yıl sonu enflasyonunun %31,77 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Eğer bu oranlar doğrulanırsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık %12,94 oranında zam yapılması öngörülüyor.

EN D Ü Ş Ü K EMEKL İ MAA Ş INDA RAKAM ORTAYA Ç IKTI

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesindeydi. Beklenen zam oranının uygulanmasıyla birlikte, 2026 Ocak ayında taban emekli maaşının 19.065 TL’ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu artış, özellikle düşük gelirli emekliler için önemli bir iyileşme anlamına geliyor.

N İ HA İ ZAM ORANI ARALIK VER İ LER İ YLE NETLE Ş ECEK

2026 yılı emekli maaş zammı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Uzmanlar, yıl sonu rakamlarının beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde, emeklilerin maaşlarında çift haneli artışların kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.