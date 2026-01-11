AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 9 Ocak'ta yaptığı açıklama ile 2026 yılında geçerli olacak en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.



SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşirken, memur ve memur emeklisinin aylıklarında ise yüzde 18,60 artışa gidildi. Bu oranlarla birlikte emekliler için zam defterini temmuz ayına kadar kapatan iktidar, bayram ikramiyeleri için çalışmalarına hız verdi.

'İKRAMİYEYE SADECE BİN LİRALIK ZAM YAPILACAK'



Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, en düşük emekli maaşında yapılan ek artışın bütçeye maliyetinin 69 milyar TL'yi bulması, emeklilerin bayram ikramiyelerinde beklenenin üzerinde bir artışa gidilmemesine neden olacak.



İlk kez 2018 yılında 1.000 TL olarak ödenen ikramiyeler, son olarak geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Geçtiğimiz yılla miktar olarak aynı artışı yapmaya hazırlanan ekonomi yönetimi, 2026 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplam 10 bin TL ikramiye ödemesi yapmaya hazırlanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Henüz bir resmi tarih paylaşılmasa da, geçtiğimiz yıllarda yapılan uygulamalara bakarak emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu yıl 20 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiyelerinin 9-15 Mart haftasında hesaplara yatması planlanmakta.