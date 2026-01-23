En düşük emekli aylığına ilişkin kanun teklifi dün TBMM’de kabul edildi. Düzenlemeyle temmuz ayına kadar en düşük emekli maaşı 20 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak yasa henüz Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmediği için, 20 bin TL’nin altında maaş alan emekliler bu ay yalnızca enflasyon farkı oranında zam alacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2026 yılı zam farklarıyla birlikte harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Işıkhan, 4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19,1 milyar lira zam farkı ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye 2,7 milyar lira emekli ikramiyesi farkı, harp ve vazife malulleri ile hak sahibi 58 bin 346 kişiye ise 2025 yılına ait toplam 1,8 milyar lira ek ödeme yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR belirsizliği sürüyor

Açıklama yalnızca memur emeklilerini kapsıyor. Emeklilerin büyük bölümünü oluşturan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam farkını ne zaman alacağı ise henüz netleşmedi.

Zam farkı önceki yıllarda olduğu gibi sonraki aya bırakılırsa, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ödemelerini şubat ayında alabilecek. Bu durumda 16 bin 881 TL maaş alan bir emeklinin hesabına 23 bin 119 TL, 19 bin TL maaş alan bir emeklinin hesabına ise 21 bin TL yatacak.

Türkiye genelinde 12,3 milyon emekli bulunurken, yaklaşık 5 milyon emekli en düşük maaş uygulamasından yararlanıyor. Bu kesim, zam farkının yatırılacağı tarihi bekliyor.