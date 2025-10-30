Uzmanlara göre uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın temel unsurlarından biri. Ancak yaşam koşulları, iş temposu, kültürel alışkanlıklar ve teknolojik etkenler, dünya genelinde uyku sürelerini ciddi şekilde etkiliyor.

World Population Review tarafından yayımlanan son araştırmada, 30’dan fazla ülkenin günlük ortalama uyku süresi incelendi. Sonuçlar, ülkeler arasında büyük farklar olduğunu gösterdi.

EN FAZLA UYUYAN ÜLKELER

Listenin zirvesinde yer alan Hollanda, günlük 8,1 saat ortalama uyku süresiyle dünyanın en fazla uyuyan ülkesi oldu. Hollanda’yı Finlandiya (8 saat), Avustralya (7,9 saat) ve Fransa (7,9 saat) takip etti.

EN AZ UYUYAN ÜLKELER

Listenin son sıralarında yer alan ülkeler arasında Suudi Arabistan (6,5 saat), Sudan (5 saat) ve Türkiye (6,8 saat) dikkat çekti. Uzmanlar, bu ülkelerdeki yoğun iş temposu, stres, geç saatlere kadar süren sosyal aktiviteler ve ekran başında geçirilen sürenin uyku süresini olumsuz etkilediği belirtildi.

TÜRKİYE UYKUDA DÜNYA ORTALAMASININ GERİSİNDE

Araştırmaya göre Türkiye’de yetişkin bireylerin ortalama uyku süresi 6 saat 48 dakika olarak kaydedildi. Bu süre, dünya ortalaması olan 7,4 saatin oldukça altında. Uyku uzmanları, 7 saatten az uykunun uzun vadede kalp hastalıkları, obezite, depresyon ve bağışıklık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uyku süresiyle ilgili yapılan araştırmalar, ülkelerin yaşam biçimleriyle doğrudan bağlantılı. Gelişmiş ülkelerde insanlar daha düzenli uyurken, yoğun şehir yaşamı ve stresin baskın olduğu bölgelerde uykusuzluk oranı giderek artıyor. Uzmanlar, her yetişkinin günde en az 7 saat uyuması gerektiğini vurguladı.

İŞTE EN FAZLA VE EN AZ UYUYAN ÜLKELERİN TAM LİSTESİ

Hollanda – 8,1 saat

Finlandiya – 8 saat

Avustralya – 7,9 saat

Fransa – 7,9 saat

Yeni Zelanda – 7,8 saat

Birleşik Krallık – 7,8 saat

Kanada – 7,7 saat

Danimarka – 7,7 saat

ABD – 7,6 saat

Almanya – 7,6 saat

İsveç – 7,6 saat

İtalya – 7,5 saat

Belçika – 7,5 saat

Japonya – 7,4 saat

Brezilya – 7,3 saat

Rusya – 7,3 saat

Meksika – 7,2 saat

Hindistan – 7,1 saat

Çin – 7,1 saat

Güney Afrika – 7 saat

Arjantin – 6,9 saat

Türkiye – 6,8 saat

Suudi Arabistan – 6,5 saat

Sudan – 5 saat