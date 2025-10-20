Bir zamanlar uzay yarışının kalbi, en gizli istihbarat kararlarının alındığı merkezdi… Bugün ise yok pahasına satışa çıkarıldı. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde, Soğuk Savaş döneminde hem NASA hem de Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından kullanılan dev uydu izleme tesisi, teleskopları, planetaryumu ve veri merkezleriyle birlikte 30 milyon dolara satılığa çıkarıldı.

EN GİZLİ BİLGİLER O BİNADAYDI

1960’larda “Rosman Uydu İzleme İstasyonu” adıyla inşa edilen tesis, o dönem uydulardan veri toplama ve Dünya’nın uzaydan ilk fotoğraflarını kaydetme görevini üstlenmişti.

NASA yıllarca bu merkezden uzaya sinyal göndermiş, iletişim kurmuş ve bilim tarihine geçen keşiflere imza atmıştı.

Yıllar içinde tesisin yönetimi NSA’ya devredildi. Böylece üs, Amerika’nın en gizli uydu haberleşme ağlarından biri haline geldi.

Toplamda 240 milyon dolarlık yatırım yapılan tesisin bugünkü değeri yaklaşık 2,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Ancak bu dev kompleks şimdi sadece 30 milyon dolara el değiştiriyor.

ORMANIN İÇİNDE KÜÇÜK BİR ŞEHİR GİBİ

Pisgah Ulusal Ormanı’nın derinliklerinde yer alan 192 dönümlük kampüs, adeta küçük bir şehir büyüklüğünde.

Alanda radyo teleskopları, 25 optik teleskop, planetaryum, veri merkezleri, laboratuvarlar, kütüphane, sergi salonları, yemekhane ve konaklama alanları bulunuyor.

1999 yılında Pisgah Astronomical Research Institute (PARI) adlı bilim kuruluşuna devredilen tesis, o tarihten bu yana bilim kampları, uzaktan gözlem projeleri ve STEM eğitimleri için kullanılıyor.

"EŞİ BENZERİ YOK"

Tesisin satışını üstlenen NAI Piedmont Triad şirketinden Robbie Perkins, bu eşsiz yapıyı “bir daha eşi benzeri görülmeyecek bir mülk” olarak tanımlıyor.

Perkins, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların tesise ilgi gösterdiğini belirterek, potansiyel alıcıların PARI Yönetim Kurulu ve Kuzey Carolina Başsavcılığı onayından geçmesi gerektiğini söyledi. Bir zamanlar Soğuk Savaş’ın en gizli haberleşme noktalarından biri olan bu tarihi üs, yıllardır bilimin hizmetindeydi.