Consumer Reports’un hazırladığı araştırmada 380.000 araç incelendi ve markalar güvenilirlik, teknik dayanıklılık ve kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirildi. Araştırma, lüks segmentin öncüsü olan Lexus’un yıllardır süren liderliğinin sona erdiğini ve tahtın yeni bir Japon markasına geçtiğini ortaya koydu.

Yeni lider, sunduğu sorunsuz sürüş deneyimi ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle sektörde öne çıktı.

EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI

Araştırmada yer alan tüm markalar ve güvenilirlik puanları şu şekilde sıralandı:

Renault – 24 – Fransa

Ram – 26 – ABD

Jeep – 28 – ABD

GMC – 31 – ABD

Chrysler – 31 – ABD

Genesis – 33 – Güney Kore

Lincoln – 40 – ABD

Mercedes-Benz – 41 – Almanya

Cadillac – 41 – ABD

Chevrolet – 42 – ABD

Volkswagen – 42 – Almanya

Volvo – 42 – İsveç

Mazda – 43 – Japonya

Audi – 44 – Almanya

Hyundai – 48 – Güney Kore

Ford – 48 – ABD

Kia – 49 – Güney Kore

Tesla – 50 – ABD

Buick – 51 – ABD

Acura – 54 – Japonya

Nissan – 57 – Japonya

BMW – 58 – Almanya

Honda – 59 – Japonya

Lexus – 60 – Japonya

Subaru – 63 – Japonya

Toyota – 66 – Japonya

Araştırmada Japon markalarının genel olarak yüksek güvenilirlik puanları aldığı görülüyor. ABD, Almanya ve Güney Kore markaları da listede önemli bir yer tutuyor.

ZİRVEDE YENİ LİDER VAR!

Uzun yıllardır lider olan Lexus’un tahtını kaybetmesi, otomotiv sektöründe kalite ve kullanıcı memnuniyeti dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Yeni lider marka, sürücülerin güvenilir, sorunsuz ve dayanıklı araçlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.

Uzmanlar, araç alırken güvenilirlik puanlarının yanı sıra servis ağı ve kullanıcı yorumlarının da göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekiyor.