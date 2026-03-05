Consumer Reports’un hazırladığı araştırmada 380.000 araç incelendi ve markalar güvenilirlik, teknik dayanıklılık ve kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirildi. Araştırma, lüks segmentin öncüsü olan Lexus’un yıllardır süren liderliğinin sona erdiğini ve tahtın yeni bir Japon markasına geçtiğini ortaya koydu.
Yeni lider, sunduğu sorunsuz sürüş deneyimi ve yüksek kullanıcı memnuniyetiyle sektörde öne çıktı.
EN GÜVENİLİR OTOMOBİL MARKALARI
Araştırmada yer alan tüm markalar ve güvenilirlik puanları şu şekilde sıralandı:
Renault – 24 – Fransa
Ram – 26 – ABD
Jeep – 28 – ABD
GMC – 31 – ABD
Chrysler – 31 – ABD
Genesis – 33 – Güney Kore
Lincoln – 40 – ABD
Mercedes-Benz – 41 – Almanya
Cadillac – 41 – ABD
Chevrolet – 42 – ABD
Volkswagen – 42 – Almanya
Volvo – 42 – İsveç
Mazda – 43 – Japonya
Audi – 44 – Almanya
Hyundai – 48 – Güney Kore
Ford – 48 – ABD
Kia – 49 – Güney Kore
Tesla – 50 – ABD
Buick – 51 – ABD
Acura – 54 – Japonya
Nissan – 57 – Japonya
BMW – 58 – Almanya
Honda – 59 – Japonya
Lexus – 60 – Japonya
Subaru – 63 – Japonya
Toyota – 66 – Japonya
Araştırmada Japon markalarının genel olarak yüksek güvenilirlik puanları aldığı görülüyor. ABD, Almanya ve Güney Kore markaları da listede önemli bir yer tutuyor.
ZİRVEDE YENİ LİDER VAR!
Uzun yıllardır lider olan Lexus’un tahtını kaybetmesi, otomotiv sektöründe kalite ve kullanıcı memnuniyeti dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Yeni lider marka, sürücülerin güvenilir, sorunsuz ve dayanıklı araçlara olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.
Uzmanlar, araç alırken güvenilirlik puanlarının yanı sıra servis ağı ve kullanıcı yorumlarının da göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çekiyor.