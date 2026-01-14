AirlineRatings, 320 havayolunu kapsayan değerlendirmesinde olay oranlarını; toplam uçuş sayısı, filo yaşı, pilot eğitimi ve güvenlik denetimleri gibi faktörlerle birlikte ele aldı. Bu yılki sıralamada ayrıca türbülans önleme kriterine daha fazla ağırlık verildi. Yapılan analiz sonucunda, 2026 için dünyanın en güvenli ilk 25 havayolu belirlendi.

EN GÜVENLİ HAVAYOLU ŞİRKETİ BELLİ OLDU

AirlineRatings CEO’su Sharon Petersen, havayolları arasındaki farkların giderek azaldığını belirtirken, zirvenin bu yıl ilk kez bir Körfez havayoluna gittiğini açıkladı.

Etihad Airways, 2026 sıralamasında birinciliği alarak, listenin önceki lideri Air New Zealand’ı geride bıraktı. İlk beş sıranın üçü Körfez bölgesinden gelirken, genel listede Asya-Pasifik havayollarının ağırlığı dikkat çekti. Avrupa’dan ise yedi havayolu ilk 25’e girmeyi başardı.

THY AVRUPA'DA ZİRVEDE

Avrupa’nın en güvenli havayolu unvanı, 12. sırada yer alan Türk Hava Yolları’na gitti.Türk Hava Yolları, bir havayolunun uçtuğu ülke sayısında dünya rekorunu elinde bulundururken, Skytrax tarafından 2025’te dünyanın en iyi altıncı havayolu seçildi.

Türk Hava Yolları’nı 13. sırada Virgin Atlantic izledi. 1984’te kurulan İngiliz havayolu, faaliyete başladığından bu yana hiç ölümcül kaza yaşamadı. Avrupa’dan listeye giren diğer havayolları ise TAP Air Portugal (16.), SAS (17.), British Airways (18.), Iberia (20.) ve Lufthansa (21.) oldu.

LİSTE NASIL BELİRLENİYOR?

AirlineRatings’in sıralama sistemi, havayollarını yedi yıldız üzerinden değerlendiriyor ve yalnızca tam puan alan şirketler ilk 25’e girebiliyor.

Değerlendirmede son 10 yıldaki ölümcül kazalar, ciddi pilot hataları, uluslararası güvenlik denetimleri ve IATA, ICAO ile FAA raporları dikkate alınıyor. 2026 itibarıyla, IATA Turbulence Aware programına katılım da ilk kez sıralamaya dahil edildi.

Petersen, listede yer alan tüm havayollarının son iki yılda kuyruk sürtmesi, uçak içi yangınlar veya motor durmaları gibi olaylar yaşadığını, buna rağmen uçuş başına düşen gerçek olay oranının 0,002 ile 0,09 arasında kaldığını belirterek bunun sektör adına önemli bir başarı olduğunu vurguladı.