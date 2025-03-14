Ünlü ABD’li yatırımcı Warren Buffet’a göre tüm zamanların en hızlı büyüyen endüstrisi olabilecek yapay zeka dolandırıcılığıyla birçok ekonomist ve yatırımcı mağdur oldu, şikayetler katlandı. Dolandırıcılar yapay zekayla sosyal medyada takipçi sayısı fazla olan ekonomistlerin sesini taklit ederek, fotoğraflarını kullanarak hisse tavsiyesi veriyor; büyük getiriler vadederek vatandaştan para topluyor. Yapılan dolandırıcılıkların boyutu bazı örneklerde yüz bin- lerce liraya kadar varabiliyor.

SPK İZNİ GEREKİYOR

Bu durum finansal okuryazarlığı düşük olan birçok kişiyi mağdur ediyor. Öyle ki Nobel Ekonomi ödülünü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu bile takipçilerini bu konuda uyarmak zorunda kaldı. Finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, başta Telegram ve X olmak üzere birçok platformlarda kendisi adına sahte hesaplar açıldığını söyledi. Cibre, sahte hesapları savcılığa şikayet ettiğini belirtti. Ekonomist Emrah Lafçı da özellikle Instagram’da kendisi adına açılan çok fazla sahte hesap olduğunu belirterek, “Sosyal medyanın yoğun kullanımı, Türkiye’deki getirilerin enflasyonun altında kalması, finansal okuryazarlığın yeterli seviyede olmaması ve gelir seviyesinin düşük olması nedeniyle bu tür dolandırıcılıklar zaman zaman artıyor” dedi.

Ekonomist Murat Kubilay da kendi adına açılan hesaplarla özellikle WhasApp grupları ve Instagram’da dolandırıcıların etkili olduklarını kaydederek savcılığın ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ekonomistler, yatırım danışmanlığının SPK iznine tabi olduğunu, kendilerinin bu tür tavsiyeler vermeyeceklerini altını çiziyor.

SMS şikayetleri yüzde 230 arttı

ÇÖZÜM platformu Şikayetvar verilerine göre SMS dolandırıcılığı şikayetleri de bir yılda yüzde 230 arttı. Özellikle de kripto paralar üzerinden dolandırıcılık birçok kişiyi mağdur etti. Popüler kripto para borsalarının adı kullanılarak ‘Hesabınız tehlikede’ mesajları, ‘1.000 TL yatırım yap, 10 bin TL kazan’ gibi yüksek getiri vaatleri, vergi ve komisyon adı altında para talebi vatandaşların en çok şikayet ettiği dolandırıcılık türleri olarak sıralandı.

Nükleer silaha benzetti

Yatırımcı Warren Buffett, kendi şirketi Berkshire Hathaway’s’in yatırımcı toplantısında yapay zeka dolandırıcılığına vurgu yaparak yapay zeka dolandırıcılığının bir sonraki büyüme endüstrisi olabileceğini söylemişti. Teknolojinin yanıltıcı içerikler üretebilme riskine dikkat çeken Buffett, yapay zekayı nükleer bombaya benzeterek “Nükleer silah geliştirdiğimizde bazı kötü şeyler yaptık” demişti.