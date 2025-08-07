Bakan Kaya, 2008’de AKP yönetimindeki İBB şirketi İSBAK AŞ’de işe alınmıştı.
İŞE GİRDİ, 2 AY SONRA 85 BİN DOLAR BURS ALDI
2 ay sonra İBB bursu ile ABD’ye eğitime gitmişti. Kaya’ya toplam 85 bin 791 dolar ve ayrıca 20 bin 289 TL ödeme yapılmıştı.
KARDEŞLERİ DEVLETİN ÜST KADEMELERİNDE GÖREV YAPIYOR
Bakan Kaya’nın elektrik mühendisi kız kardeşi Ayşe Sayan Koytak ise önce Kuveyt ardından Bahreyn büyükelçiliğine atandı. Sayan ailesindeki 4 kardeşten biri Bakan, biri Büyükelçi olurken, erkek kardeş Fatih Sayan da Ulaştırma Bakan Yardımcısı. 4. kardeş Sümeyye Sayan ise İBB’de Meclis üyesiydi.
Bakan Kaya, 2008’de AKP yönetimindeki İBB şirketi İSBAK AŞ’de işe alınmıştı.